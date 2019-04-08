В Калининграде моржи и проститутки не могут поделить озеро Шенфлиз

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-08T14:03:02+03:00

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Энтузиасты из организации "Янтарные моржи" в эфире радиостанции "Балтик Плюс" пожаловались на калининградских проституток из-за того, что те засоряют озеро Шенфлиз.

Как сообщил замруководителя организации Владимир Зайцев, девицы легкого поведения, стоящие в ожидании клиентов возле озера, бросают "презервативы и предметы женской гигиены" прямо в водоем. Моржи призывают городские власти обратить внимание на эту проблему.

- Претензии к проституткам какие? Они находятся на повороте с улицы Дзержинского, возле озера, - цитирует Зайцева издание "Калининград.Ru". - Что они делают? Бросают презервативы, предметы женской гигиены. Можно сказать, завалено всё. Дело в том, что мы не собираемся останавливаться. Помимо зимнего плавания будем развивать другие виды спорта. Например, бег вокруг озера. Нам нужно, чтобы тут все было чисто.

Некоторое время назад "Янтарные моржи" взяли шефство над водоемом, очистили его и запустили в Шенфлиз мальков.

ИСТОЧНИК KP.RU