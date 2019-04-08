В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах пройдет ямочный ремонт на этой неделе

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-08T14:15:18+03:00

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На этой неделе в Калининграде пройдет текущий ремонт на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы пройдут на улицах Клинической, Молочинского, Партизана Железняка, Тельмана, Грибоедова, Некрасова, Багратиона, Эпроновской, Красноярской, Полецкого, Пушкина, Шевченко, Заслонова, Уральской.

На прошлой неделе в областном центре отремонтировали К. Маркса, Богатырская, Толбухина, Платова, Стрелковая, Лужская и Калязинская.

ИСТОЧНИК KP.RU