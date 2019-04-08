2019-04-08T14:35:38+03:00
Происшествия

Калининградка, мечтавшая о щенке шпица, стала жертвой московской мошенницы

Переведя на указанный продавцом счет 41 тысячу рублей, женщина так и не получила никакой собаки
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница Московского района Калининграда так мечтала о собачке породы шпиц, что когда увидела соответствующее объявление в одной из социальных сетей интернета, не задумываясь, перевела 41 тысячу рублей на указанный продавцом счет. А подумать-то сначала было надо. Поскольку тотчас после этого заводчица перестала выходить на связь, а обещанного щенка покупательнице так и не переслала.

- Проверку по заявлению начали оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела «К», - сообщили подробности полицейской операции в пресс-службе регионального УМВД РФ.- Установили владельца аккаунта, с которого велась переписка, выяснили имя владельца банковской карты, на которую были перечислены деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена.

Оказалось, легковерных собачников разводит, как щенков, 35-летняя жительница Москвы. В отношении подозреваемой калининградская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. А вот интересно, где москвичка будет отбывать срок (до пяти лет), если ее вина в итоге будет доказана – у себя в столице или на берегах Балтики?

ИСТОЧНИК KP.RU

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