2019-04-08T14:43:54+03:00
Звезды

Андрей Ермак – о скандале с хомлинами в Калининграде: РПЦ подставили

По мнению министра культуры, проект с установкой домовых нужно продолжать
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Министр культуры и туризма Калининградской области считает, что в Калининграде стоит продолжить установку маленьких скульптур хомлинов, несмотря на то, что авторы решили заморозить проект. Об этом Андрей Ермак сказал журналистам в понедельник 8 апреля.

- Этот проект мне нравится, я этого не скрываю. Связка из семи хомликнов, объединенных в пешеходный маршрут для популяризации наших достопримечательностей – это удачная идея. Не знаю, кому хомлины насолили. Возможно, сыграл роль весенний аспект, когда людям требуется особое внимание, - говорит Андрей Ермак. - В этой ситуации РПЦ подставили и это очень неприятно и неправильно. Они сами никогда и не возражали и не выступали против скульптур или персонажей, которых в регионе много: коты в Зеленоградске или Нимфа в Светлогорске. Кого только у нас нету, кого можно связать с различной мифологией, начиная египетской, заканчивая древнегреческой!

По словам министра, хомлины в связи со скандалом получили неплохую рекламу.

- Я бы на месте собственников этого бренда, сейчас бы масштабировал всю эту историю. Сейчас, в День селедки, поставил бы хомлина у Музея Мирового океана. Потому что такого желающих сфотографироваться с этим хомлином никогда не будет! Не знаю, почему они решили отложить установку этой скульптуры и проводят какие-то опросы. Результат опросов очевиден – безусловное большинство будет выступать за хомлинов, – говорит Андрей Ермак.

Напомним, еще в марте разразился скандал по поводу фигурок домовых хомлинов, активно раздуваемый депутатом калининградской облдумы Екатериной Королевой, получил новый виток – к губернатору обратился с письмом архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, потребовавший остановить распространение неоязычества в регионе.

- Письмо действительно поступило. Мы ответим коллегам, что их точка зрения с нашей не совпадает, - заключил Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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