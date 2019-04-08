2019-04-08T15:20:57+03:00
Звезды

Калининградцев приглашают на встречу, посвященную поискам Янтарной комнаты

Александр КАТЕРУША
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Фото из архива членов экспедиции.Фото из архива членов экспедиции.Фото: Предоставлено организаторами
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В Музее янтаря 17 апреля пройдет встреча, посвященная истории поисков Янтарной комнаты. Как сообщают организаторы, придти на нее могут все желающие.

- Приглашаются краеведы, историки, сотрудники музеев, студенты, а также все, увлеченные этой темой, - говорят в музее.

Участники геолого-археологической экспедиции 1969–1982 гг. Инна Мирончук, Ирина Курилова и Вячеслав Ефимов расскажут об истории поисков утраченных культурных ценностей, среди которых знаменитая Янтарная комната.

Также спикеры покажут архивные фотографии и материалы.

Начало встречи в 15.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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