Калининградцев приглашают на встречу, посвященную поискам Янтарной комнаты
Фото из архива членов экспедиции.Фото: Предоставлено организаторами
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В Музее янтаря 17 апреля пройдет встреча, посвященная истории поисков Янтарной комнаты. Как сообщают организаторы, придти на нее могут все желающие.
- Приглашаются краеведы, историки, сотрудники музеев, студенты, а также все, увлеченные этой темой, - говорят в музее.
Участники геолого-археологической экспедиции 1969–1982 гг. Инна Мирончук, Ирина Курилова и Вячеслав Ефимов расскажут об истории поисков утраченных культурных ценностей, среди которых знаменитая Янтарная комната.
Также спикеры покажут архивные фотографии и материалы.
Начало встречи в 15.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU