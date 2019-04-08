Саперы Балтфлота за два дня обезвредили 47 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-08T15:31:22+03:00

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На выходных военные саперы обезвредили 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

26 артиллерийских 72-миллиметровых снарядов обнаружили в лесном массиве в районе поселка Корнево. Кроме того, в поселке Зеленый Гай под Зеленоградском Зеленоградского саперы обезвредили 3 артиллерийских снаряда калибра 105, 88 и 76 мм., одну 82-мм минометную мину и 16 ручных осколочных гранат.

Из поселка Большое Исаково вывезен один 82-мм артиллерийский снаряд. Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU