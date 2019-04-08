Бильярдистка из Калининграда выиграла бронзу первенства России

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-08T15:32:15+03:00

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Екатеринбург принял первенство России по бильярдному спорту, собрав больше 150 спортсменов от 16 лет до 21 года. Играли по правилам свободной пирамиды.

Отличилась на соревнованиях и представительница Калининграда Арина Бачинскас.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, 18-летняя спортсменка выиграла четыре матча из шести.

Позади Арины остались соперники из Ханты-Мансийска и Нижнего Новгорода, Москвы и Барнаула.

В полуфинале жребий свел калининградку с представительницей национальной сборной Алиной Зябировой из ХМАО. Проиграв со счетом 0:4, Арина, согласно регламенту, заняла одну из двух третьих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU