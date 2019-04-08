Бильярдистка из Калининграда выиграла бронзу первенства России
Екатеринбург принял первенство России по бильярдному спорту, собрав больше 150 спортсменов от 16 лет до 21 года. Играли по правилам свободной пирамиды.
Отличилась на соревнованиях и представительница Калининграда Арина Бачинскас.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, 18-летняя спортсменка выиграла четыре матча из шести.
Позади Арины остались соперники из Ханты-Мансийска и Нижнего Новгорода, Москвы и Барнаула.
В полуфинале жребий свел калининградку с представительницей национальной сборной Алиной Зябировой из ХМАО. Проиграв со счетом 0:4, Арина, согласно регламенту, заняла одну из двух третьих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU