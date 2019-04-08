Калининградец оплатил 23 штрафа за нарушение ПДД после ареста автомобиля
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде злостный нарушитель Правил дорожного движения оплатил штрафы только после ареста автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.
25-летний мужчина накопил 23 штрафа за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму 85 тысяч рублей. Оплачивать штрафы он не спешил, однако и на банковских счетах, которые можно было бы оштрафовать, денег приставы не нашли. За то нашли они автомобиль нарушителя, который сразу же арестовали.
В течение 10 дней должник нашел деньги, оплатил штрафы и получил назад свою машину.
ИСТОЧНИК KP.RU