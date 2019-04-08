2019-04-08T17:44:48+03:00
Общество

В Чкаловске торжественно похоронили останки 171 красноармейца

На церемонию из Волгограда и Новосибирска приехали потомки одного из бойцов
Иван МАРКОВ
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Похороны героевПохороны героевФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник на воинском мемориале в Чкаловске были торжественно похоронены останки 171 бойца Красной армии. Братская могила была обнаружена в апреле 2018 года при реконструкции аэродрома «Чкаловский».

Все имена погибших бойцов, по словам руководителя поискового отряда «Совесть» Руслана Хисамова, были установлены, среди них оказался и Герой Советского Союза Иван Дворский.

Были на церемонии и родственники одного из погибших бойцов – младшего сержанта Ивана Ильича Коваленко. Приехали из Волгограда и Новосибирска.

- К сожалению, нам его живым увидеть не довелось, - рассказывает внучка Ивана Ильича Юлия Журавлева, приехавшая из Волгограда. – Он был с Украины, из села Большая Андрусовка Кировоградской области. Маме было 14 лет, когда дед ушел на фронт. Конечно, рассказывала она мне, что он был очень веселым и открытым.

По словам поисковиков, память некоторых бойцов уже увековечена на мемориале.

Больше фото с церемонии здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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