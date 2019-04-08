С сегодняшнего дня «Храброво» открывает чартерную программу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-08T17:47:56+03:00

В этом сезоне доступны рейсы в Турцию, Грецию и Тунис

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В понедельник 8 апреля калининградский аэропорт «Храброво» открыл международную чартерную программу сезона «Лето-2019». Как сообщает пресс-служба аэропорта, завершится она 26 октября.

Чартерные рейсы запланированы в Анталию, Даламан (Турция), Ираклион (Греция), Энфиду и Монастир (Тунис).

Полеты будут выполнять авиакомпании «AZURair», «ROYALFLIGHT» и «Nordwind». Планируется совершать по 2-3 рейса еженедельно.

Напомним, аэропорт «Храброво» перешел на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта. В этом сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 17 авиакомпаний (12 отечественных и 5 иностранных) по 26 внутренним и международным регулярным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU