С сегодняшнего дня «Храброво» открывает чартерную программу
В понедельник 8 апреля калининградский аэропорт «Храброво» открыл международную чартерную программу сезона «Лето-2019». Как сообщает пресс-служба аэропорта, завершится она 26 октября.
Чартерные рейсы запланированы в Анталию, Даламан (Турция), Ираклион (Греция), Энфиду и Монастир (Тунис).
Полеты будут выполнять авиакомпании «AZURair», «ROYALFLIGHT» и «Nordwind». Планируется совершать по 2-3 рейса еженедельно.
Напомним, аэропорт «Храброво» перешел на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта. В этом сезоне полеты из Калининграда будут осуществлять 17 авиакомпаний (12 отечественных и 5 иностранных) по 26 внутренним и международным регулярным направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU