Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 40 преступлений в Калининграде с начала года

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-08T18:11:21+03:00

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Записи камер наблюдения системы «Безопасный город» помогли раскрыть 41 преступление в Калининграде, а также пресечь 202 правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Также сотрудники «Безопасного города» передали в правоохранительные органы свыше тысячи событий с признаками правонарушений и происшествий.

- В объективы камер системы «Безопасный город» ежедневно попадает от 13 до 18 инцидентов, происходящих на улицах регионального центра и в городах области. В выходные и праздничные дни их количество увеличивается. Операторы круглосуточно наблюдают за обстановкой, фиксируя события, требующие незамедлительного вмешательства, а также случаи, выходящие за рамки общепринятых норм поведения, - сообщили в правительстве.

Сейчас на территории Калининграда и в городах области размещено 1195 камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU