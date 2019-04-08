В Калининграде задержали воровку из ночного клуба

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-08T18:26:34+03:00

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Ночью 29 марта у одной из посетительниц кафе на улице Черняховского похитили портфель с деньгами и двумя мобильными телефонами. После заявления потерпевшей в полицию оперуполномоченные угрозыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения. И удача – в кадр попал момент кражи!

Выяснилось, что портфель присвоила молодая женщина. Ориентировки с ее приметами были направлены всем наружным нарядам, а также опубликованы в ряде СМИ.

- Вскоре в полицию обратились бдительные граждане, которые сообщили достаточно полную информацию о разыскиваемой женщине, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - После этого не составило труда установить местонахождение злоумышленницы и задержать 28-летнюю жительницу города. Подозреваемая дала признательные показания и добровольно выдала похищенное имущество. По данным полиции, женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

За кражу «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину» преступнице грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело уже возбуждено и расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU