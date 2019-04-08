В Калининграде пройдет Фестиваль китайских фонарей
В этом году в Калининграде проведут Фестиваль китайских фонарей. Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, мероприятие пройдет на острове Канта с 26 апреля по 9 июня.
- Это мероприятие пройдет на части острова Канта. Если идти по главной аллее острова, то с правой стороны будет большой лесной массив с дорожками. На них и будут размещены китайские фонари, - говорит Андрей Ермак.
По его словам в Калининград приедут специалисты из Китая, которые и проведут инсталляцию.
- В темное время суток там можно будет гулять, освещаясь этими китайскими фонарями. Чтобы погрузиться в атмосферу, нужно будет купить билет и зайти на территорию фестиваля, - отметил министр. – Но вход на остров, конечно, будет бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU