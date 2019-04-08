В Калининграде пройдет Фестиваль китайских фонарей

СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-08T18:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Калининграде проведут Фестиваль китайских фонарей. Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, мероприятие пройдет на острове Канта с 26 апреля по 9 июня.

- Это мероприятие пройдет на части острова Канта. Если идти по главной аллее острова, то с правой стороны будет большой лесной массив с дорожками. На них и будут размещены китайские фонари, - говорит Андрей Ермак.

По его словам в Калининград приедут специалисты из Китая, которые и проведут инсталляцию.

- В темное время суток там можно будет гулять, освещаясь этими китайскими фонарями. Чтобы погрузиться в атмосферу, нужно будет купить билет и зайти на территорию фестиваля, - отметил министр. – Но вход на остров, конечно, будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU