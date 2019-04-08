2019-04-08T19:04:19+03:00
Спорт

В Калининградской области проведут велозаезд на 200 км

Часть маршрута пройдет по территории Куршской косы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Клуб «Вестланд Рандоннёр»
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В Калининграде в рамках открытия летнего велосипедного сезона 13 апреля проведут велозаезд на 200 км. Как сообщается в группе мероприятия, ожидается более 100 участников. Выделенный лимит времени на прохождение дистанции - 13 часов 30 минут

Трасса бревета «Куршский», организованного Калининградским веломарафонским клубом «Вестланд Рандоннёр», пройдет по Куршской косе.

В пресс-службе нацпарка отмечают, что предстоящий веломарафон – не первый, организованный клубом «Вестланд Рандоннёр», существующим с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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