2019-04-09T01:00:47+03:00
Происшествия

В Калининграде десятки улиц остались без света

Потребителей запитали только ближе к полуночи
Иван МАРКОВ
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В понедельник вечером в Калининграде произошло отключение света на десятках улиц. В десятом часу электричество кратковременно отключилось в домах в районе улицы Невского и площади Василевского, а также на несколько часов на Октябрьском острове, в районе улиц Куйбышева, Малоярославской, Пролетарской, 9 Апреля, Гагарина, на Московском проспекте и т.д.

При этом, пользователи не смогли получить оперативной информации от «Янтарьэнерго», так как сайт энергоснабжающей компании также не работал (и не работает на данный момент). Помимо отключения света в домах, были отключены светофоры и уличное освещение, а также с линии сошли трамваи и троллейбусы.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Янтарьэнерго», подключили пользователей «по нормальной схеме» уж в 23:02. Отключение же произошло из-за аварии на подстанции мощностью 110 кВ, расположенной на Московском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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