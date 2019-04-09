В Калининградской области загруженность отелей в мае составила 72%

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-09T10:11:03+03:00

О высоком спросе рассказал министр по культуре и туризму региона

Изменить размер текста: A A

Рост туристического потока в Калининградскую область в этом году прогнозируется на уровне плюс 8% к прошлогоднему показателю. Об этом рассказал журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

– Предварительная загрузка отелей региона в мае составляет 72%, в прошлом году этот показатель составлял 64%. Спрос высокий, что говорит об интересе к Калининградской области со стороны туристов, – отмечает министр, сообщая цифры.

По его словам увеличение турпотока достигнут за счет нескольких факторов. Важный - ввод режима электронных виз, который начнет действовать с 1 июля 2019 года.

Также министерство проводит презентации в городах-миллионниках с прямым авиасообщением: в Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже, Казани и других.

ИСТОЧНИК KP.RU