В Калининградской области загруженность отелей в мае составила 72%
Рост туристического потока в Калининградскую область в этом году прогнозируется на уровне плюс 8% к прошлогоднему показателю. Об этом рассказал журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
– Предварительная загрузка отелей региона в мае составляет 72%, в прошлом году этот показатель составлял 64%. Спрос высокий, что говорит об интересе к Калининградской области со стороны туристов, – отмечает министр, сообщая цифры.
По его словам увеличение турпотока достигнут за счет нескольких факторов. Важный - ввод режима электронных виз, который начнет действовать с 1 июля 2019 года.
Также министерство проводит презентации в городах-миллионниках с прямым авиасообщением: в Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже, Казани и других.
ИСТОЧНИК KP.RU