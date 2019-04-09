2019-04-09T10:16:20+03:00
Общество

В Калининграде общественники проверят качество отремонтированных дорог

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области началась проверка дорог, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы начинаем весенний осмотр отремонтированных дорог по гарантийным обязательствам подрядных организаций. Составлен график выездов. По итогам составим акты, и выявленные недостатки подрядчики будут устранять за счет собственных средств, в установленные сроки. Основная задача программы – увеличение доли автодорог, соответствующих нормативам. К 2024 году региональным проектом запланировано приведение порядка 850 км областных и 48 км местных дорог в нормативное состояние» – рассказал замдиректора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

Президент некоммерческого партнерства «Калининградский региональный транспорт» Владимир Гренц, отметил, что в целом общественники удовлетворены качеством ремонта дорог по нацпроекту.

- В районе поселка Круглово обнаружили небольшую колейность. При устойчивом потеплении подрядчик будет устранять по гарантии. Хочу отметить, что хорошо сделали областные дороги и разметку на них. В темноте дорога «читается», видно пешеходные переходы, знаки, столбики, ограждение, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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