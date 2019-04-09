Более 2 тысяч человек примут участие в Параде Победы в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-09T10:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на плацу филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» начались общие тренировки пеших расчетов, которые примут участие в Параде Победы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сообщается, что 9 мая по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут более 1,1 тыс. военнослужащих Балтийского флота, филиала ВУНЦ ВМФ и свыше 900 представителей других силовых ведомств и организаций, среди которых курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ, сводные роты УФСИН, а также учащиеся Калининградского морского кадетского корпуса и представители Юнармии. Всего в пешей колонне парада войск гарнизона пройдет более 2 тыс. человек.

Кроме того, в этом году в военном параде будет задействовано более 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Всего планом подготовки предусмотрено более 10 тренировок парадных расчетов на территории филиала, две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU