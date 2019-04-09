Мэрия: Из-за аварии в системе энергоснабжения электричества не было на 28-ми улицах Калининграда
.Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 8 апреля, в 21:35 одновременное однофазное замыкание на землю на кабельных линиях стало причиной отключения электричества на 28 улицах Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Всего в зоне отключения оказались 43230 человек, РТС «Восточная», 7 ВНС, 186 ТП, 15 котельных, 9 школ, 14 детских садов, 5 поликлиник.
Аварию устраняли 2 бригады энергетиков с применением 2 единиц техники. В 22:58 энергоснабжение жилых кварталов было восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU