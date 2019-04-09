В Калининграде собирают деньги на лечение тюлененка, найденного в Отрадном

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-09T10:51:40+03:00

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В Калининградском зоопарке продолжают выхаживать тюлененка, который был найден истощенным на пляже в Отрадном. Напомним, ветеринары прямо на пляже ставили ему тогда капельницу, чтобы хоть немного привести в чувства. У тюленя были кусаные раны, плохо двигалась ласта.

За несколько дней животное окрепло.

- Передние ласты работают отменно, что позволяет пациенту размахивать ими в разные стороны, выражая возмущение. Раны заживают хорошо, общий вид парня вполне удовлетворителен, - говорят в пресс-службе зоопарка.

Врачи обрабатывают укусы, лечат, кормят.

Зоопарк объявил сбор средств на лечение и реабилитацию этого тюленя.

- Почему мы это делаем? Зоопарк, как муниципальное учреждение, имеет право расходовать средства только на те цели, которые прописаны в его Уставе. Поскольку зоопарк - не реабилитационный центр, в нашем Уставе нет статьи расходов, связанной с лечением и реабилитацией диких животных. Тратя на это деньги, мы нарушаем закон, - поясняют в учреждении.

Чтобы помочь зоопарку, пройдите по ссылке. В графе "Назначение платежа" обязательно укажите "На реабилитацию и кормление тюленей".

ИСТОЧНИК KP.RU