В Озерском районе задержали «черного лесоруба»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-09T10:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Озерском районе полицейские задержали пенсионера, который незаконно срубил свыше 10-ти деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

62-летний мужчина спилил вблизи поселка Пограничное дуб, сосну и 9 берез, причинив тем самым ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

- Следственно-оперативная группа изъяла бензопилу и грузовик на котором вывозились спиленные деревья, - сообщили в полиции.

На «черного лесоруба» завели уголовно дело «Кража», сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU