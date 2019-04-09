В Озерском районе задержали «черного лесоруба»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Озерском районе полицейские задержали пенсионера, который незаконно срубил свыше 10-ти деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
62-летний мужчина спилил вблизи поселка Пограничное дуб, сосну и 9 берез, причинив тем самым ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.
- Следственно-оперативная группа изъяла бензопилу и грузовик на котором вывозились спиленные деревья, - сообщили в полиции.
На «черного лесоруба» завели уголовно дело «Кража», сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU