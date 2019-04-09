В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-09T11:00:45+03:00

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Во вторник, 9 апреля, в Калининграде в течение дня не будет света на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключен свет на улицах Тамбовской, Баженова, Миклухо-Маклая, Холмогорской, Кутаисской, на ул. Коперника 6-10, ул. Больничной 21-25, 40, 44, 46а, на Московском проспекте 19-27, 35-39, 159а., а также светофор на пересечении Московского проспекта и улицы Кутаисской.

До 17 часов приостановлен холодное водоснабжение приостановлено в Центральном районе на ул. Д. Донского 24-26, 25, 35-39, 37а, 36-38, 39а, 41а, 43, 44, 44а, 48-50, 49-51, 49а и ул. Пушкина 14, 17-19, 19а, 21-25.

ИСТОЧНИК KP.RU