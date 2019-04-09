СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-09T11:18:34+03:00

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Саперы из Петербурга помогут обезвреживать боеприпасы времен войны в Калининградской области. Как сообащет пресс-служба регионального правительства, пиротехническое подразделение Невского спасательного центра прибыло в регион по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева.

За неделю пиротехническая группа уже уничтожила четыре авиабомбы и один артиллерийский снаряд. Саперы пиротехнического подразделения Невского спасательного центра будут проводить работы по обезвреживанию авиационных бомб с апреля по октябрь 2019 года по заявкам глав муниципалитетов.

В регионе до сих пор в местах сражений ежегодно саперы обезвреживают до четырех тысяч взрывоопасных предметов, в том числе авиационные бомбы, которые несут наибольшую угрозу жизни. Так, за последние пять лет было обезврежено порядка 200 авиабомб.

ИСТОЧНИК KP.RU