2019-04-09T11:18:34+03:00
Общество

Саперы из Петербурга помогут обезвреживать боеприпасы времен войны в Калининградской области

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Саперы из Петербурга помогут обезвреживать боеприпасы времен войны в Калининградской области. Как сообащет пресс-служба регионального правительства, пиротехническое подразделение Невского спасательного центра прибыло в регион по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева.

За неделю пиротехническая группа уже уничтожила четыре авиабомбы и один артиллерийский снаряд. Саперы пиротехнического подразделения Невского спасательного центра будут проводить работы по обезвреживанию авиационных бомб с апреля по октябрь 2019 года по заявкам глав муниципалитетов.

В регионе до сих пор в местах сражений ежегодно саперы обезвреживают до четырех тысяч взрывоопасных предметов, в том числе авиационные бомбы, которые несут наибольшую угрозу жизни. Так, за последние пять лет было обезврежено порядка 200 авиабомб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24