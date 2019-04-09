В Калининграде мотоциклист на «Харлей-Девидсон» сбил пешехода на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В Полесске на улице Светлой водитель «Форда» не успел затормозить, когда на дорогу выбежал 8-летний мальчик. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
На Московском проспекте в Калининграде 32-летний водитель мотоцикла «Харлей-Девидсон» сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU