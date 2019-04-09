Каратисты из Калининграда завоевали четыре медали первенства России
Москва приняла первенство России по карате-киокушинкай, собрав 380 бойцов из 43 регионов страны. Выступали ребята от 12 до 15 лет.
Отличись в столице и калининградцы, выиграв два золота и два серебра.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победителем в категории до 40 кг стал Егор Вакарчук. Он, кстати, был признан лучшим отечественным бойцом 2018 года в возрасте 12-13 лет.
Еще одним чемпионом турнира стал Александр Кузнецов, первенствовавший среди оппонентов массой до 35 кг. В финале ему уступил напарник по калининградской сборной Никита Коробицын. Второе серебро у Никиты Масликова, сражавшегося среди мальчишек весом до 50 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU