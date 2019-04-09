На калининградца завели дело за кражу 320 кг металла с территории рыбного порта

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-09T12:03:48+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за кражу металла с территории рыбного порта. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

29-летний мужчина проник на территорию топливно-разгрузочного комплекса, демонтировал металлические опоры и попытался вывести их с территории порта. Однако на выезде его задержали сотрудники транспортной полиции и изъяли 320 кг металлических отрезков.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража», вору грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU