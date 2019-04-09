Международное агентство Интеррекорд зарегистрировало прыжок моржа из Зеленоградска

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-09T12:24:10+03:00

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Международное агентство Интеррекорд официально зарегистрировало рекорд зеленоградского экстремала Олега Резанова по прозвищу Повелитель холода. Морж, напомним, установил мировой рекорд, совершив прыжок с парашютом при температуре – 29°C в одних шортах.

Об этом «Комсомолке» рассказал сам рекордсмен.

Зарегистрированная высота: 4100 метров. Продолжительность полета составила 56 секунд

Олег Резанов прыгал 23 марта в Якутии, в поселке Хомустах

Экстремал рассказал, что после этого прыжка принял решение о завершении карьеры.

В планах у него проводить уроки для учеников и последователей, устраивать мастер-классы и читать лекции.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде. Сам себя он называет Повелителем холода.

На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU