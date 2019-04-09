В Калининграде из-за отключения электричества более 10 человек застряли в лифтах

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-09T12:44:02+03:00

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В понедельник, 8 апреля, часть Калининграда осталась без электричества из-за технологического нарушения на подстанции «Московская». С 21:35 вечера в течение часа в службу 112 поступило более 400 обращений.

- Многие граждане находились в лифтах (более 10 человек) на момент отключения, они также обращались в Систему-112 для вызова служб спасения, - сообщается на странице системы в «Вконтакте».

По данным пресс-службы администрации Калининграда, всего в зоне отключения оказались 43230 человек, РТС «Восточная», 7 ВНС, 186 ТП, 15 котельных, 9 школ, 14 детских садов, 5 поликлиник.

Аварию устраняли 2 бригады энергетиков с применением 2 единиц техники. В 22:58 энергоснабжение жилых кварталов было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU