Калининградцу грозит до трех лет за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-09T12:53:15+03:00

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На 48-летнего калининградца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина зарегистрировал в своей квартире на улице Урицкого семь иностранных граждан. Гастарбайтеры в квартире не проживали, а за «прописку» калининградец получил 21 тысячу рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Гостеприимному горожанину грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU