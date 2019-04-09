Калининградцу грозит до трех лет за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
.Фото: Александр Подгорчук
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На 48-летнего калининградца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчина зарегистрировал в своей квартире на улице Урицкого семь иностранных граждан. Гастарбайтеры в квартире не проживали, а за «прописку» калининградец получил 21 тысячу рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Гостеприимному горожанину грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU