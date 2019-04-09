На встрече в Калининграде историк и писатель Николай Стариков расскажет, куда движется Россия

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-09T13:02:59+03:00

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В субботу, 13 апреля, в областной научной библиотеке пройдет встреча с читателями известного российского историка и писателя Николая Старикова "Россия - взгляд в будущее".

Куда движется наше государство? Что происходит вокруг нас и к каким последствиям это может привести? Каким мы хотим видеть будущее России? На эти и многие другие вопросы ответит Николай Стариков, российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист.

Николай Стариков - автор ряда книг по новой и новейшей истории, экономике, а также геополитике. Среди них: «Кто убил Российскую империю? Главная тайна XX века», «Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне?», «Главный враг России. Всё зло приходит с Запада», «Украина. Хаос и революция - оружие доллара» и других.

Основатель и идейный лидер общественной организации «Профсоюз граждан России» и «Партии Великое Отечество». Один из лидеров движения «Антимайдан». Член «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге. Член «Изборского клуба».

Николай Стариков является сторонником консервативных взглядов, выступая противником либерализма.

Встреча пройдет в субботу, 13 апреля, в Калининградской областной научной библиотеке, начало - в 15 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU