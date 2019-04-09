Правительство выделяет 234 млн на восстановление разрушенного променада в Светлогорске

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-09T13:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональные власти выделяет 234 млн рублей на восстановление разрушенного променада в Светлогорске. Проект постановления опубликован на сайте областного правительства.

Субсидия будет выделена «Балтберегозащите» из резервного фонда правительства. Аварийно-восстановительные работы на объекте должны быть завершены к 1 декабря 2019 года.

Напомним, променад в Светлогорске серьезно пострадал от стихии 2 января.

ИСТОЧНИК KP.RU