Правительство выделяет 234 млн на восстановление разрушенного променада в Светлогорске
.Фото: svetlogorsk39.ru
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Региональные власти выделяет 234 млн рублей на восстановление разрушенного променада в Светлогорске. Проект постановления опубликован на сайте областного правительства.
Субсидия будет выделена «Балтберегозащите» из резервного фонда правительства. Аварийно-восстановительные работы на объекте должны быть завершены к 1 декабря 2019 года.
Напомним, променад в Светлогорске серьезно пострадал от стихии 2 января.
ИСТОЧНИК KP.RU