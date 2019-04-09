В Калининграде осудили руководство детсада за хищение миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-09T13:30:07+03:00

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В Калининграде осудили заведующую детским садом и ее заместителя за хищение бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В релизе УФСБ сообщается, что заведующая детским садом Кирик Н.Н. и ее заместитель Метелкина С.А. растратили 2 млн 540 тысяч бюджетных рублей. По данным сайта регионального министерства образования, Кирик Н.Н. является руководителем детского сада №25 на улице Шота Руставели.

Суд приговорил заведующую к 2 годам 5 месяцам лишения свободы условно. Ее заместитель Метелкина получила одни год условно.

ИСТОЧНИК KP.RU