В Калининграде осудили руководство детсада за хищение миллионов рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили заведующую детским садом и ее заместителя за хищение бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В релизе УФСБ сообщается, что заведующая детским садом Кирик Н.Н. и ее заместитель Метелкина С.А. растратили 2 млн 540 тысяч бюджетных рублей. По данным сайта регионального министерства образования, Кирик Н.Н. является руководителем детского сада №25 на улице Шота Руставели.
Суд приговорил заведующую к 2 годам 5 месяцам лишения свободы условно. Ее заместитель Метелкина получила одни год условно.
ИСТОЧНИК KP.RU