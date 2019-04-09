Школьник из Калининграда стал призером олимпиады по русскому языку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-09T13:42:06+03:00

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В Москве в РУДН провели заключительный этап олимпиады по русскому языку, в котором участвовали 236 учащихся из 65 регионов России.

Блеснули знаниями на олимпиаде и представители Калининграда: ученица 9 класса гимназии №32 Нина Куклина и 11-классник из «Ганзейской ладьи» Артур Кислицын.

Ребята смогли проверить свои способности на конкурсе знатоков русского языка.

Как сообщает министерство образования региона, по итогам состязаний Артур Кислицын стал призером.

Он получил право на зачисление в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Артур Кислицын – постоянный участник литературных акций, словесных конкурсов, достойно представляет регион на соревнованиях по русскому языку. В прошлом году также был призером всероссийской олимпиады школьников по данному русскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU