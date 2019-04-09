В Калининграде полицейские задержали серийного веловора
В Калининграде задержали мужчину за серию краж велосипедов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии следствия,27-летний житель Неманского района по ночам воровал велосипеды из подъездов жилых домов. Всего на его счету 10 украденных велосипедов, а также кражи в Правдинском и Краснознаменском районах. Общий ущерб составил более 115 тысяч рублей.
- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество продал, деньгами распорядился по собственному усмотрению. Полицейские устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе калининградской полиции.
По данному факту возбуждены уголовные дела, веловору грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU