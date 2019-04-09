В Калининграде полицейские задержали серийного веловора

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-09T13:49:07+03:00

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В Калининграде задержали мужчину за серию краж велосипедов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия,27-летний житель Неманского района по ночам воровал велосипеды из подъездов жилых домов. Всего на его счету 10 украденных велосипедов, а также кражи в Правдинском и Краснознаменском районах. Общий ущерб составил более 115 тысяч рублей.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество продал, деньгами распорядился по собственному усмотрению. Полицейские устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе калининградской полиции.

По данному факту возбуждены уголовные дела, веловору грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU