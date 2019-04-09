Андрей Ермак – о дорогом борще в Калининграде: Если б не покупали, он стоил бы дешевле

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-09T14:04:45+03:00

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Министр по культуре и туризма Калининградской области Андрей Ермак прокомментировал новость о том, что наш город возглавил список мест в России, где в заведениях общепита продается самый дорогой борщ.

- Это история объяснимая. Много можно говорить об анклавности положения и о недоступности некоторых продуктов. Но с мой точки зрения это вопрос рынка. Если по такой цене борщ покупают, если туристы и местные жители готовы столько платить, значит, он столько стоит. Если бы не покупали, потому что дорогой, то он стоил бы дешевле, - говорит Андрей Ермак.

При этом министр отметил, сославшись на рестораторов, что настоящий борщ – это одно из самых дорогих блюд, если изучить технологию его приготовления.

Напомним, в Калининграде борщ стоит в среднем 92,5 рубля за порцию. В Москве в предприятиях общепита, включая столовые, тарелка борща обойдется в 84 рубля, в Петербурге - 68 рублей, а в среднем по России - 67 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU