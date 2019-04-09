Калининградка отсудила у туроператора 170 тысяч за несостоявшийся отдых в Греции

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-09T14:23:56+03:00

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Жительница Калининграда отсудила у туроператора деньги за несостоявшийся отдых. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Женщина заплатила туроператору 146 тысяч рублей за организацию тура в Грецию для нее и ее семьи. Туроператор получил все необходимые документы, однако при оформлении визы неверно указал паспортные данные дочери. В результате семья не смогла отправиться в отпуск, так как виза с верными данными была получена турагентом уже после планируемой даты вылета.

В компании согласились вернуть только 66 тысяч рублей, поэтому калининградка обратилась в суд. Московский районный суд взыскал с туроператора материальный ущерб в размере 80 517 рублей; неустойку – 30 000 рублей; компенсацию морального вреда – 5 000 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 57 758,5 рублей, всего 173 275,5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU