Власти объявили аукцион на строительство нового корпуса детской областной больницы

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-09T14:37:13+03:00

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Региональные власти объявили аукцион по выбору подрядчика реконструкции Детской областной больницы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о строительстве нового корпуса больницы на месте бывшей медсанчасти 31 на улице Дмитрия Донского. Начальная цена контракта – 962 млн рублей.

Подрядчик должен будет снести старое здание медсанчасти и построить лечебный корпус, который соединится с функционирующим в настоящее время клинико-диагностическим центром Детской областной больницы

- Новое здание представляет собой сложное сооружение, состоящее из разноуровневых блоков в два, три и пять этажей. На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором этаже запроектировано отделение сочетанной травмы на 16 коек, отделение травматологии и ортопедии на 38 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии на 10 коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой, - сообщили в пресс-службе правительства.

Новый корпус детской больницы должен быть построен не позднее 20 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU