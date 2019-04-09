Калининградцам предлагают написать Тотальный диктант

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-09T14:43:33+03:00

Фото: БФУ им. И. Канта

. Фото: БФУ им. И. Канта

Проверить уровень знания русского языка можно в субботу

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В грядущую субботу 13 апреля Калининград присоединится к ежегодной всероссийской акции «Тотальный диктант». Проверить уровень знания русского языка приглашают на главную площадку подобных мероприятий, в БФУ имени Канта на ул. Невского.

В университете читать текст будет председатель Калининградской облдумы Марина Оргеева.

Как сообщили организаторы, в Калининградской области диктант будут писать на трех открытых площадках: БФУ имени Канта, западный филиал РАНХиГС (ул. Артиллерийская, 62) и Славская библиотека (Славск, ул. Учительская, 9-12).

Диктант начинается в 13:00, подходить стоит заранее.

Регистрация на Тотальный диктант уже открыта, можно выбрать площадку.

«Тотальный диктант» - это ежегодное мероприятие по проверке грамотности для всех желающих. В 2019 году автор текста Тотального диктанта - писатель, литературовед Павел Басинский.

ИСТОЧНИК KP.RU