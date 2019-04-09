В Калининграде из Преголи извлекли тело мужчины
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В Калининграде в районе улицы Ялтинской из Преголи извлекли тело мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Выяснилось, что 66-летний калининградец в понедельник 8 апреля около 9 утра отправился на реку ловить рыбу. В 11 часов он уже не брал трубку телефона.
Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
- Тело направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам будет принято процессуальное решение, - сказали «Комсомолке».
ИСТОЧНИК KP.RU