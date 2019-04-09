В Калининграде из Преголи извлекли тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-09T15:30:34+03:00

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В Калининграде в районе улицы Ялтинской из Преголи извлекли тело мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Выяснилось, что 66-летний калининградец в понедельник 8 апреля около 9 утра отправился на реку ловить рыбу. В 11 часов он уже не брал трубку телефона.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

- Тело направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам будет принято процессуальное решение, - сказали «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU