В Балтийске директор филиала страховой компании похитила 590 тысяч

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-09T15:59:34+03:00

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В Балтийске будут судить руководителя филиала страховой компании за хищение денег. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

В течение двух лет женщина продавала полисы ОСАГО, однако не вносила страховые премии на расчетный счет организации. Более того, злоумышленница не регистрировала договоры, что делала полисы недействительными. Всего в деле 34 преступных эпизода.

Всего руководитель присвоила более 590 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU