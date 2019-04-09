В Балтийске директор филиала страховой компании похитила 590 тысяч
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Балтийске будут судить руководителя филиала страховой компании за хищение денег. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.
В течение двух лет женщина продавала полисы ОСАГО, однако не вносила страховые премии на расчетный счет организации. Более того, злоумышленница не регистрировала договоры, что делала полисы недействительными. Всего в деле 34 преступных эпизода.
Всего руководитель присвоила более 590 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU