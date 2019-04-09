Георгий Боос не приехал в Калининград
Георгий Боос.
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Во вторник, 9 апреля, в Калининградской торгово-промышленной палате должна была состояться с бывшим губернатором региона, президентом корпорации "Боос Лайтнинг Групп" Георгием Боосом. Встреча должна была пройти в рамках серии мероприятий под названием "Вечера с акулами бизнеса". На мероприятие зарегистрировалось несколько десятков человек.
Однако встреча, по независящим от КТПП причинам, не состоится.
- Георгий Валентинович не прилетел, - коротко прокомментировали в палате.
О новой дате мероприятия сообщить затруднились.
ИСТОЧНИК KP.RU