Георгий Боос не приехал в Калининград

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-09T16:13:19+03:00

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Во вторник, 9 апреля, в Калининградской торгово-промышленной палате должна была состояться с бывшим губернатором региона, президентом корпорации "Боос Лайтнинг Групп" Георгием Боосом. Встреча должна была пройти в рамках серии мероприятий под названием "Вечера с акулами бизнеса". На мероприятие зарегистрировалось несколько десятков человек.

Однако встреча, по независящим от КТПП причинам, не состоится.

- Георгий Валентинович не прилетел, - коротко прокомментировали в палате.

О новой дате мероприятия сообщить затруднились.

ИСТОЧНИК KP.RU