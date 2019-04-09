Власти разрешили отстрел 641 бобра в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-09T16:23:58+03:00

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В Калининградской области на охотничьих угодьях начались мероприятия по регулированию численности бобров. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Всего с 10 апреля по 31 июня власти разрешили отстрел 641 бобра.

Отстрел бобров разрешается на территориях, где деятельность бобров наносит или может нанести ущерб среди обитания животных, а также мелиоративной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU