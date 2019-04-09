Власти разрешили отстрел 641 бобра в Калининградской области
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В Калининградской области на охотничьих угодьях начались мероприятия по регулированию численности бобров. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Всего с 10 апреля по 31 июня власти разрешили отстрел 641 бобра.
Отстрел бобров разрешается на территориях, где деятельность бобров наносит или может нанести ущерб среди обитания животных, а также мелиоративной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU