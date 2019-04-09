2019-04-09T16:42:26+03:00
Общество

Калининградские рыбаки добыли более 330 тонн корюшки

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области завершилась корюшковая путина. В ходе промышленного промысла этой весной рыбаки добыли более 330 тонн корюшки, сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Промысел корюшки в Куршском заливе и впадающих в него реках вели 37 рыбодобывающих организаций.

Сейчас в Калининградском заливе продолжается салачная путина. По данным минсельхоза, уже добыто около 1 700 тонн салаки. Квота на эту рыбу составляет 4 000 тонн. В 2018 году она была освоена почти на 60%.

Промысел салаки продлится ориентировочно до конца апреля, его ведут 23 организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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