В Калининградской области сохраняется высокий риск распространения АЧС

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-09T16:59:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области сохраняется высокий риск распространения Африканской чумы свиней, так как в регионе продолжают регистрировать случаи чумы в дикой фауне. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова на заседании противоэпизоотической комиссии. При этом, отметила глава министерства, с начала года в области не выявлено новых очагов АЧС среди домашних свиней.

- Кроме того, ухудшению эпизоотической ситуации по АЧС могут способствовать личные подсобные хозяйства с низким уровнем биологической защиты и с нарушением ветеринарных требований, в которых содержатся свиньи, – подчеркнула Наталья Шевцова.

По данным министерства, в конце марта такие хозяйства с общей численностью поголовья в 27 свиней выявлены в Зеленоградском и Балтийском городских округах.

- Нарушение ветеринарных правил содержания свиней может приводить к необратимым процессам при распространении АЧС как в личных подсобных хозяйствах, так и на больших комплексах, – заявила министр, добавив, что необходимо постоянно контролировать владельцами промышленных свинокомплексов и личных подсобных хозяйств, комплекса мер по предотвращению заноса в регион вируса АЧС и его распространения на территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU