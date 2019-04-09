В Черняховске поймали вора, который залез в гараж

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-09T17:47:36+03:00

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В Черняховске очевидцы сообщили о том, что в гаражном обществе неизвестный проник в гараж.

Сотрудники Росгвардии, прибыв на место, заметили в крыше гаража проделанную кем-то наспех дыру.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стражи порядка фонариками просветили гараж и обнаружили в нем мужчину.

Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25 летний житель города Черняховска.

Мужчина общается с полицейскими, объясняя мотив своего поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU