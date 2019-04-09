Из Калининграда в канун майских праздников назначили дополнительные поезда в Москву

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-09T19:18:17+03:00

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В канун майских праздников назначили дополнительные поезда на направлении Калининград – Москва – Калининград. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с увеличением пассажиропотока.

Так, из Калининграда в Москву дополнительный поезд № 148 отправится 25 апреля в 16:03 местного времени с прибытием на Белорусский вокзал 26 апреля в 15:30 (мск).

В обратном направлении отправится поезд № 147 - 26 апреля в 23:10 (мск), с прибытием в Калининград 27 апреля в 18:39 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU