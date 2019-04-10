В Калининграде из-за пожара на бывшей мебельной фабрике перекрыли Советский проспект

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-10T09:59:01+03:00

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Очевидцы выкладывают фотографии горящего здания в районе мебельной фабрики на Советском проспекте в Калининграде. Дым от пожара сегодня утром был виден за несколько километров от места ЧП.

По словам очевидцев, ночью вспыхнуло нежилое здание немецкой постройки, на месте работали несколько пожарных расчетов.

Полиция перекрыла Советский проспект, сообщается, что идет проверка автомобилистов. Из-за этого образовались внушительные пробки - на Большой окружной, Гагарина и некоторых других улицах. "От Гурьевского кольца до Советского окружная стоит", - пишут очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU