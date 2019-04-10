В Калининграде из-за пожара на бывшей мебельной фабрике перекрыли Советский проспект
Очевидцы выкладывают фотографии горящего здания в районе мебельной фабрики на Советском проспекте в Калининграде. Дым от пожара сегодня утром был виден за несколько километров от места ЧП.
Здание, которое загорелось.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
По словам очевидцев, ночью вспыхнуло нежилое здание немецкой постройки, на месте работали несколько пожарных расчетов.
Полиция перекрыла Советский проспект, сообщается, что идет проверка автомобилистов. Из-за этого образовались внушительные пробки - на Большой окружной, Гагарина и некоторых других улицах. "От Гурьевского кольца до Советского окружная стоит", - пишут очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU