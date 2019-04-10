2019-04-10T10:01:34+03:00
Общество

В Калининграде отряду Юнармии присвоили имя Героя Советского Союяза

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде отряду янармии «Юный разведчик» школы №50 присвоили имя Героя Советского Союза Михаила Булатова.

В конце марта 1943 года Михаил Булатов прибыл на фронт в сапёрное подразделение 235-й стрелковой дивизии, в составе которой прослужил до конца войны. Во время штурма Кёнигсберга его дивизия атаковала город с северо-запада. Отделению Булатова была поставлена задача произвести инженерную разведку шоссе «Кёнигсберг – Раушен». В ходе операции группа из четырёх бойцов, включая его самого, была обнаружена немцами и попала под обстрел. Один солдат был убит, а двое тяжело ранены. Перевязав товарищей, Михаил Алексеевич пополз по придорожному кювету. Выбравшись на шоссе, он обнаружил зарытые под взломанный асфальт авиационные бомбы. В труднейшей обстановке на виду у противника сапёр сумел вывести из строя 24 авиабомбы, общей массой 2,5 тонны.

Калининградская школа №50 присоединилась к Всероссийскому военно-патриотическому движению «Юнармия» в 2016 году. Сегодня в нём состоят 62 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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