2019-04-10T10:09:12+03:00
Происшествия

В Калининграде осудили банду наркоторговцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Московский суд Калининграда вынес приговор членам организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, девять участников банды получили на всех в общей сложности 61 с половиной год заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Деятельность преступной группы пресекли оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков в июне 2017 года. Банда сбывала гашиш, марихуану, таблетки МДМА и амфетамин. Возглавлял группу 28-летний калининградец.

Операция по задержанию членов ОПГ прошла одновременно в разных районах Калининградской области. Для этого был задействован весь личный состав подразделений по контролю за оборотом наркотиков и спецназ «Гром».

Все девять членов ОПГ и их пособник были признаны судом виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Организатор преступной группы приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, его родной брат 40-летний мужчина, которого он привлек к незаконному бизнесу в качестве счетовода, получил 7 лет заключения. Остальным активным участникам группы суд назначил различные сроки заключения от 5 до 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пособник был приговорен к полутора годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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