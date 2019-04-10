Пожар на Советском проспекте в Калининграде потушен
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В Калининграде на Советском проспекте пожарные потушили горящие склады. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, произведена ликвидация открытого горения.
В 6:10 утра пожар был локализован.
Горело складское неэксплуатируемое здание. Огонь охватил мусор и деревянные перекрытия. Пострадавших нет.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 4:14. На место оперативно выехали пожарные. Ранг пожара был повышен до 1 БИС. Советский проспект пришлось перекрывать.
В ликвидации участвовал 41 человек.
В МЧС отметили, что проливка здания продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU